انت الان تتابع خبر تحديات جمّة تقف أمام مشروع ميناء الفاو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ينتظر الشارع العراقي إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يواجه الكثير من التحديات منذ وضع حجر الأساس، فيما يعول آخرون على تشغيل المشروع وذلك لتنوّع مصادر التمويل غير النفطي عبر ربط اوروبا بالخليج.

ما زال مشروع ميناء الفاو الكبير يواجه تحديات كبيرة منذ وضع حجر الأساس عام 2010 فالطابع على المشهد العراقي أنّ أغلب المشاريع الإقتصادية تواجه عراقيل داخلية وأخرى خارجية تساهم في تعطيل عملها وإنجاز هذا المشروع.

بوصلة جديدة للحركة التجارية يرسمها هذا الميناء ليغيّر مسار التجارة من اوروبا الى العراق لما يتمتّع به من موقع استراتيجي يطلّ على الخليج.

تنويع مصادر داخل العراق من خلال إنشاء هذا الميناء والذي يعتبر بوّابة إقتصاديّة ضخمة للعراق بدلاً من الإعتماد على النفط والذي قد يتراجع الطلب عليه خلال السنوات المقبلة.