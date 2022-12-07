شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تكشف لـ"رياضة النواب" خطة التغلب على عدم وجود عمالة بهيئاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، إنه فيما يخص عدم وجود عاملين أو موظفين بالهيئات الشبابية والأندية، إن جميع الهيئات الشبابية تقوم بتشغيل العمالة اللازمة واحقية مجلس الهيئة في تشغيل العمالة بمركز الشباب بمكافأة شهرية يحددها المجلس حيال عجز العمالة بالمركز وذلك استنادًا الى لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب رقم 36 لسنة 2018 من ضمن اختصاصات مجلس الإدارة طبقا للمادة 37 التي تنص "يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية فقرة 14 تعيين المدير التنفيذي والعاملين بالمركز وتحديد رواتبهم ومكافأتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب محمد حمدي موسي ، بشأن غلق العديد من مراكز الشباب لعدم وجود موظفين وعمال وتوقف الأنشطة الرياضية بتلك المراكز ومنها مركز شباب كفر أبو الحسن، ونادى كفر الشيخ إبراهيم، ونادى قوسينا الرياضي، ومركز شباب كفر عليم بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية .

وأشار كرم، الي انه بالنسبة لغلق العديد من مراكز الشباب لعدم وجود موظفين وعمال وتوقف الأنشطة الرياضية فأكد ان مديرية الشباب والرياضة تقوم بإجراء متابعات ميدانية وبصورة مفاجئة على مراكز الشباب لمتابعة سير الاعمال داخل مراكز الشباب حيث انها هي الجهة الإدارية المنوط بها الاشراف المباشر على تلك الهيئات وفقاً للأحكام قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 وتقوم ايضاً بمحاسبة مراكز الشباب حيال غلق هذه الهيئات اثناء مواعيد العمل الرسمية وتحويلهم الى الشئون القانونية واتخاذ اللازم في حال لو وجد مراكز شباب مغلقة

وأكد أن المديرية تقوم بندب بعض الموظفين من المديرية للعمل بمراكز الشباب التي يوجد عجز في العمالة، حيث أن المديرية تعاني من عجز في العاملين في جميع التخصصات نظرًا لبلوغ سن المعاش لعدد كبير من العاملين خلال الفترات السابقة، ثم قامت إدارة شباب قويسنا بعمل دراسة لتقليل العجز داخل الهيئات الشبابية والرياضية بعمل إعادة توزيع للعاملين وجاري اعتمادها من السلطة المختصة.

وفيما ورد بطلب الإحاطة من عدم وجود دعم أو موارد مالية بمراكز الشباب فأكد وكيل وزارة الشباب بالمنوفية انه يتم توزيع الدعم على مراكز الشباب التي تحتاج الى دعم وحسب احتياجاته وتقوم الوزارة المديرة بدعم مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب بركة السبع وقوسينا (مرفق كشف) وان اغلب مراكز الشباب يوجد بها موارد ذاتية وايرادات من ملاعب النجيل الصناعي وكذا مشروعات الطرح الاستثماري داخل المراكز.