بطلة العرب تواصل الحلم.. المغرب تحطم 5 أرقام قياسية في كأس العالم

وجاء تأهل منتخب المغرب للدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح 0/3، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

أرقام منتخب المغرب القياسية بعد الفوز على إسبانيا في كأس العالم 2022



ـ أصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، وأول منتخب إفريقي منذ عام 2010، عندما تأهل منتخب غانا.

ـ منتخب المغرب رابع منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون عام 1990، والسنغال عام 2002، وغانا عام 2010.

ـ منتخب المغرب هو أول منتخب إفريقي يهزم إسبانيا في كأس العالم، منذ عام 1998 عندما فعلها منتخب نيجيريا.

ـ ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، أصبح أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.



ـ مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي أصبح أول مدرب عربي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.