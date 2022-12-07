شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد فى الميزان.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " قانون المسئولية الطبية فى الميزان"، استعرض خلاله 8 مواد تحتاج للمراجعة، والأطباء يطالبون بضرورة إصدار قانون "علمى" وليس "جنائى"، والهدف منه إعطاء حق المريض دون تعرض الطبيب للظلم، وهو مشروع القانون الذى تضمن انتفاء المسؤولية الطبية، وعقوبة التعدي على مقدم الخدمة الطبية، وتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ليكون بديلا لمشروع القانون المقدم منذ 7 سنوات عام 2016، وإليكم التفاصيل كاملة:

قانون المسئولية الطبية فى الميزان.. 8 مواد تحتاج للمراجعة.. والأطباء يطالبون بضرورة إصدار قانون "علمى" وليس "جنائى".. والهدف منه إعطاء حق المريض دون تعرض الطبيب للظلم



برلمانى