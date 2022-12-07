06 ديسمبر , 2022
شيرين أبو عاقلة
أعلنت شبكة «الجزيرة» الإعلامية اليوم، أنها أقامت دعوى على القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قضت بالرصاص أثناء مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية في مايو/أيار.
وأشارت الشبكة على «تويتر»، إلى أنها قررت إقامة الدعوى بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين أبو عاقلة إلى الواجهة من جديد... «الجزيرة» تقيم دعوى أمام الجنائية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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