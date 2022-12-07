شيرين أبو عاقلة إلى الواجهة من جديد... «الجزيرة» تقيم دعوى أمام الجنائية الدولية

أعلنت شبكة «الجزيرة» الإعلامية اليوم، أنها أقامت دعوى على القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قضت بالرصاص أثناء مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية في مايو/أيار.

وأشارت الشبكة على «تويتر»، إلى أنها قررت إقامة الدعوى بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية.