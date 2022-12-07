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ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة تلتقي بالسيد السيستاني في النجف

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، وبرفقتها ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات، التقت اليوم الأربعاء، بمرجع الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف".

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت الى محافظة النجف.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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