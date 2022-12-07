انت الان تتابع خبر قصة فتاة هاربة من ذويها: عمرها 14 عاماً وتركت المنزل 15 يوماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، إنه "اعادت شعبتا التنسيق العشائري والشؤون النسوية التابعتان لقسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام فتاة تبلغ من العمر (14) عاماً الى ذويها، بعد قيامها بترك منزلها (15) يوماً بسبب تعنيف ذويها لها".وأضافت، أن "العملية جاءت إثر قيام سيدة بإحضار الفتاة الى مقر الشعبة النسوية عقب عثورها عليها. حيث قام افراد الشعبتين بالاستقصاء والبحث عن عنوان ذويها والوصول اليهم، وجرى استقدام والدها الى مقر الشرطة المجتمعية وتسليمه ابنته بعد اتخاذ الاجراءات الأصولية بصدد القضي".

وتابعت، "هذا وستكون للشرطة المجتمعية زيارات دورية لذوي الفتاة للاطمئنان على سلامتها وضمان عدم تعرضها لاي اذى او تعنيف ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة الذي تعمل بموجبه الشرطة المجتمعية".

