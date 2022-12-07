انت الان تتابع خبر عدم مشاركة رونالدو.. جورجينا تنتفض: "يا له من عار" ومدرب البرتغال يرد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتواجد كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء البرتغال في المباراة أمام سويسرا، وشارك في الدقيقة الـ 73 كبديل.



أما جونزالو راموس الذي شارك أساسيًا محل رونالدو في التشكيلة الأساسية، فسجل "هاتريك" في المباراة. أما جونزالو راموس الذي شارك أساسيًا محل رونالدو في التشكيلة الأساسية، فسجل "هاتريك" في المباراة. وحسمت البرتغال المواجهة بالفوز (6-1)، لتلاقي المغرب في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022. وعلى الرغم من عدم بدء كريستيانو رونالدو المباراة كلاعب أساسي في تشكيلة منتخب بلاده، فقد حرصت جورجينا رودريغز على التواجد للاستمرار في دعمه. وواجه رونالدو موجة من الانتقادات، خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه، حيث طالبت أغلبية المشجعين البرتغاليين في استفتاء بصحيفة "أبولا" بعدم الدفع به كعنصر أساسي، وهو ما حدث أمام سويسرا. ونشرت جورجينا صورة لها من داخل ملعب المباراة عبر حسابها الموثق على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "تهانينا للبرتغال، بينما غنى 11 لاعبًا السلام الوطني، كانت كل عدسات الكاميرات مسلطة عليك (كريستيانو رونالدو)".