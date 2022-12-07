انت الان تتابع خبر بينهم نساء.. اعتقال 15 اجنبياً يعملون في صالات "الروليت" ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت بعد ورود معلومات عن وجود أجانب من جنسيات مختلفة من ضمنهم نساء يعملون في صالات الروليت مخالفين لقانون الإقامة"، مبينة:" اذ تم تشكيل فريق عمل برئاسة مديرية شؤون الإقامة ومفارز من جهاز المخابرات الوطني والجهد الاستخباري، فضلا عن القوة الماسكة للأرض، وجرى القاء القبض على 15 مخالفاً في منطقة الكرادة في بغداد".وأضافت: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق قانون الإقامة رقم 76لسنه 2017".