الجيش الأميركي: زورق عسكري إيراني تصرف بشكل غير آمن في مضيق هرمز

المنامة - ياسر ابراهيم -

قال الجيش الأميركي، الثلاثاء، إن زورقا للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اقترب لمسافة 150 ياردة من سفن حربية أميركية في مضيق هرمز.



وأضاف أن الزورق "تصرف بشكل غير آمن وغير مهني"، لكن تم إنهاء الموقف بعد توجيه تحذيرات صوتية، واستخدام غير مميت لليزر.



وأوضح الجيش في بيان أن الحادث وقع في الخامس من ديسمبر خلال عملية عبور روتينية في المياه الدولية.



وعادة ما تشهد منطقة مضيق هرمز توترات بين القوات الأميركية والإيرانية.



ففي أغسطس، أعلنت البحرية الأميركية، الثلاثاء، إحباط محاولة زورق تابع للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة تابعة للأسطول الخامس في مياه الخليج.



وكان سلاح البحرية الأميركية أعلن في عام 2020 أن زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورات "استفزازية خطرة" بالقرب من بوارج أميركية كانت تسير دوريات في المياه الدولية في الخليج.



وفي 2019، اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف هجومين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عُمان، ونشرت مقاطع قالت إنها تؤكد تورط عناصر الحرس في إحدى العمليتين.

المصدر: الصحافة الأمريكية