شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اختصاصات للجنة الوزارية المشرفة على الحج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 84 لسنة 20222 الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية للحج اخصاصات اللجنة الوزارية المشرفة على شؤون الحج حيث نصت المادة 6 من القانون على مايلى :

تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:

١ - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

٢ - وضع ضوابط اختيار الحجاج.

٣ - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.

٤ - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.

٥ - النظر في كل ما يري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخري تتعلق بالحج.

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.