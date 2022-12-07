قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منشآت وتخطر بهدم منازل في الضفة الغربية



هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين، غربي بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، كما أخطرت بهدم 10 منازل في بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت، شمالي الضفة الغربية، وأخطرت بهدم منشآت أخرى في الأغوار، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال في مناطق مختلفة من الضفة، بما فيها القدس.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في بيت لحم، حسن بريجية، لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال اقتحمت نحالين وهدمت جرافاتها غرفتين زراعيتين مبنيتين من الصفيح (معرشات) تعودان للمواطنين ماهر حسن ياسين أبو غياظة، بحجة عدم الترخيص.



من جانب آخر، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 10 إخطارات وقف عمل وبناء في المنطقة الشرقية من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، منها خمسة منازل مأهولة، و5 أخرى قيد الإنشاء، بحجة البناء غير المرخص، وفق ما أكده لـ"العربي الجديد" رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي.



وأشار عاصي إلى أن أصحاب المنازل سيتقدمون بأوراق رسمية من أجل رفع قضية أمام محاكم الاحتلال لمحاولة منع الهدم، لافتًا إلى أن المنطقة التي تقع فيها المنازل يوجد فيها عشرات الإخطارات، حيث تسعى قوات الاحتلال للتضييق على الأهالي، وتسهيل توسع المستوطنين في المناطق المصنفة "ج"، كجزء من سياسة الاحتلال للاستيلاء على الأراضي.



إلى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال بهدم بيت زراعي في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرقي طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية، خلال 96 ساعة، وصورت منشآت سكنية وحيوانية هناك، وأخطرت بنيتها هدمها، كما صورت طرقًا زراعية، وفق تصريحات لمسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات.



وأجرت قوات الاحتلال الثلاثاء تدريبات عسكرية في مناطق عدة من الأغوار الشمالية، كما أفاد بذلك الناشط الحقوقي عارف دراغمة، في تصريح صحافي.



في شأن آخر، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال التي فرضت قيوداً على دخول المصلين الوافدين، ودققت في هويات بعضهم، واحتجزتها عند أبوابه الخارجية، فيما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقته الشرقية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.



اعتقال ثلاث فتيات من باحات المسجد الأقصى

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، الثلاثاء، ثلاث فتيات من باحات المسجد الأقصى، هن شيماء رواجبة، ورند جوهري، وحنين دبوس، كما اعتقلت شابين من مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، ومددت اعتقال خمسة فتية من سلوان جنوبي المسجد الأقصى.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً فلسطينيين من بلدة يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة، كما اعتقلت شابا من قرية بورين جنوب نابلس شمالي الضفة، فيما دهمت منازل أسرى محررين في بلدة عرابة جنوبي جنين شمال الضفة، وأصيب عدة فلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات في البلدة.



على صعيد آخر، أغلقت قوات الاحتلال الليلة الماضية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، الملاصقة لمدينة رام الله، ومدخل بلدة سلواد شمالي رام الله.



(العربي الجديد)