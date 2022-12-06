انت الان تتابع خبر مقتل ثمانية عناصر من "داعش" بقصف جوي في حمرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل ثمانية عناصر من "داعش" بقصف جوي في سلسلة جبال حمرين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "من خلال متابعة مستمرة لعدة ايام من قبل الاستخبارات العسكرية باسلوب استخدام الطيران المسير الخاص بهم وارسال التفاصيل الى طيران الدفاع الجوي والذي تمكن من تنفيذ عدة ضربات ناجحة استهدفت اوكار داعش ضمن معسكر في سلسلة جبال حمرين".

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الواردة الضربات ادت الى مقتل ثمانية من عناصر داعش"، مشيراً الى أن "جهاز مكافحة الارهاب ينفذ حالياً عملية انزال لاخذ الجثث وتفتيش المكان".