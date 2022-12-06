شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير غير مسبوق لتغير المناخ على حياة البشر فى دول العالم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تغير المناخ السبب الرئيسي في الكثير من الكوارث التي تمر بها الطبيعة التي تتصاعد في العديد من دول العالم، وهو ما يهدد ملايين من البشر في دول العالم، ويتسبب في خسائر مليارات الدولارات فى الكثير من الدول.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن من النتائج الإيجابية العديدة التي خرجت بها قمة المناخ الماضية في شرم الشيخ هو محاولة الوصول إلى حلول لحماية الكوكب من مخاطر المناخ، حيث إن القمة كانت للتنفيذ وليس للخطابات والشعارات، وخاصة بعد تزايد خطر المناخ على العالم.

وأضاف التقرير الذي رصد دور مصر الذي تلعبه لحماية الكوكب والخروج بنتائج قوية لحماية العالم كله من المخاطر البيئية الكبرى.