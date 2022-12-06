شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بدراسة إقامة مركز ثقافى بدكرنس بالمشاركة مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب وليد فرعون بشأن إقامة مركز تنويرى ثقافي بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، وسط حضور ممثلي الحكومة، إذ حضر هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس هاشم عبدالرحمن مدير عام إدارة الشئون الهندسية بالهيئة.

وقال النائب وليد فرعون إن هناك بيت ثقافة كائن بمدينة دكرنس لكنه لا يؤدى دوره المستهدف كاملا فيما يتعلق بنشر الوعى الثقافي، مؤكداً على أن هناك مساحة 2000 متر مربع تابعة لمجلس المدينة ويمكن له أن يقوم بالسير فى إجراءات تخصيصها لإقامة مركز تنويرى ثقافى بمدينة دكرنس، مقدما للجنة الإعلام بالنواب نموذج ورقى ودراسة جدوى لإقامة مركز تنويري ثقافي بمدينة دكرنس بالدقهلية.

ونهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض مشروع إقامة المركز التنويرى الثقافى بمدينة دكرنس على وزارة الثقافة، مع دراسة إمكانية تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.