 تفاصيل زيارة الرئيس الصيني للسعودية غداً

الرياض: قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيبدأ غدا الأربعاء زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين وتتضمن عقد لقاءات مع عدد من القادة العرب.
وتهدف الزيارة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز ما وصفته وكالة الأنباء السعودية بأنه “شراكة استراتيجية متميزة” بين الصين والسعودية، مورّدها الرئيسي للنفط، مع توقعات بإبرام عشرات الاتفاقيات في مجالات الطاقة والاستثمارات.
كما قد يبحث شي الأمن الإقليمي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أول زيارة له للمملكة منذ عام 2016 والتي تأتي في مرحلة تشهد فتورا في العلاقات بين الرياض وشريكها الأجنبي الرئيسي الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الزعيم الصيني سيحضر أيضا قمة مع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتجمع أوسع للقادة العرب تستضيفه الرياض.
وسيتم خلال القمتين “مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي”.
وووصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي في أكتوبر تشرين الأول السعودية بأنها “أولوية” في استراتيجية الصين الدبلوماسية الشاملة والإقليمية.
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