انت الان تتابع خبر تراجع بأسعار النفط في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتراجعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 3.35% إلى 79.91 دولار للبرميل.
وفيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.47 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 3.2% عن سعر التسوية السابق.
ويأتي هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف من أن يؤثر الركود الاقتصادي على الطلب على الذهب الأسود.
وفيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.47 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 3.2% عن سعر التسوية السابق.
ويأتي هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف من أن يؤثر الركود الاقتصادي على الطلب على الذهب الأسود.