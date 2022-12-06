انت الان تتابع خبر تراجع بأسعار النفط في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتراجعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 3.35% إلى 79.91 دولار للبرميل.

وفيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.47 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 3.2% عن سعر التسوية السابق.



ويأتي هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف من أن يؤثر الركود الاقتصادي على الطلب على الذهب الأسود.