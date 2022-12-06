انت الان تتابع خبر الجيل الجديد: تقييد حرية التعبير لا ينسجم مع الوضع العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ريبوار في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هذا القانون يعد تراجعاً مخيفاً ضد المناضلين والناشطين والصحفيين"، مشيرا الى ان "بعض النواب الذي بلغ عددهم اكثر من 45 نائبا مستمرون بجمع التواقيع لنقضه".واضاف ان "القانون قديم من تركات النظام السابق ولا ينسجم مع الوضع العراقي الحالي، لذالك يجب ان يسحب من المجلس النواب ويتم اعادته الى الحكومة للتعديل بشكل جذري عليه"، مبينا ان "عملية المراقبة على وسائل الاعلام اهلية كانت او حرة او حزبية تعتبرغير صحيحة".

وتابع: "لو تم المصادقة على مثل هكذا قوانين من الذي يضمن ان الحكومة هذه او القادمة لا تستخدمه ضد القوة الناشئة من الصحفيين و الناشطين"، موضحاً ان "هناك تغييرات حدثت في الواقع العراقي خصوصا بعد تظاهرات تشرين في بغداد اوباقي المحافظات، وحرية التعبير حق يكفله الدستور".



وطالب النائب عن حركة الجيل الجديد، النواب الذين يرفضون هكذا تقييدات "بمواصلة الضغوطات على الجهات المعنية لسحب مثل هكذا قوانين".