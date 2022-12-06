«الحصيلة حتى الآن 9 ضحايا» .. المكورات العنقودية تفتك بأطفال بريطانيا

الشارقة - اميمة ياسر - ما تزال وفيات بكتيريا المكورات العنقودية "آي" ترتفع في بريطانيا، حيث جرى تسجيل وفاة جديدة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لتصل الحصيلة حتى الآن إلى 9 ضحايا.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات وكان قد التحق بمدرسة ابتدائية في بلفاست، عاصمة أيرلندا الشمالية، توفي بسبب عدوى Strep A.

وذكر المصدر أن مدرسة "بلاك ماونتين" الابتدائية، بعثت برسالة إلى أولياء الأمور، تخبرهم فيها بـ"الخسارة المأساوية".

وقالت مدرسة "بلاك ماونتين" الابتدائية في الرسالة: "نحن ندرك أن هذه الأخبار قد تسبب القلق في مدرستنا، ونريد طمأنة أولياء الأمور بأننا نواصل العمل عن كثب مع هيئة الخدمات الصحية".

وأضافت مدرسة "بلاك ماونتين" الابتدائية : "للمساعدة في دعم تلاميذنا وموظفينا في هذا الوقت الحزين، تم إشراك موظفين إضافيين من فريق الاستجابة للحوادث الحرجة".

وكانت البلاد سجلت قبل ساعات قليلة الوفاة رقم 8 بسبب هذه العدوى، وهي لطالب في مدرسة أساسية في مقاطعة هامبشاير، جنوب بريطانيا.

وانتشر شكل معد للغاية من العدوى البكتيرية "آي" في شتى أنحاء بريطانيا خلال الأشهر الأخيرة، مع تحذير الحكومة البريطانية للأهالي بأن يكونوا يقظين في مواجهة الأعراض التي تظهر على أطفالهم.