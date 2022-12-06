شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على اقتراح نائبة التنسيقية هيام الطباخ بشأن تدريس لغة الإشارة لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تدريس لغة الإشارة الخاصة بالصم وضعاف السمع كمادة أساسية لجميع المراحل الدراسية لطلاب المدارس بشكل عام من المرحلة الإبتدائية حتى المرحلة الثانوية.

واستعرضت النائبة هيام الطباخ، الاقتراح برغبة المقدم منها خلال الاجتماع، وقالت إن القيادة السياسية تدعم وتوجه باستمرار في الفترة الحالية لدعم كل فئات ذوي الإعاقة، متابعة: "وهذا يجعلنا أمام تحدي كبير لدعم فئة الصم وضعاف السمع لإعادة دمجهم في المجتمع بشكل كريم ونشر ثقافة لغة الإشارة لتسهيل تعاملاتهم اليومية، سواء كانت علي المستوى الشخصي والحياتي، أو على مستوى تعاملاتهم الرسمية، ولمراعاة حقوقهم كشريك أصيل في المجتمع، واتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" .

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال الاجتماع، في حضور وتوافق ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور جبريل أنور، خبير مناهج بالإدارة المركزية للمناهج بالوزارة، على إدراج قاموس مصطلحات إشارية ملحق بكل مادة دراسية، والتوصية بالقيام بتدريبات مكثفة للمعلمين في كل المراحل الدراسية لتدريس المصطلحات للطلبة في كل المدارس والمراحل الدراسية من التعليم الأساسي حتى الثانوي، بالإضافة إلى البدء من الآن فترة إعداد الدليل والتدريبات، والتطبيق بدءاً من العام الدراسي 2024/2025.

وتوافقت نائبة التنسيقية هيام الطباخ مع الدكتور جبريل أنور، ممثل وزارة التربية والتعليم، على عقد اجتماعات مستمرة للعمل والمتابعة بشأن هذا الملف، والتنسيق بينها كممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبين وزارة التربية والتعليم حتى يتم الانتهاء من هذا الملف.