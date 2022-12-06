شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تطالب الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتطوير مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب والرياضة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال المطلوبة للملاعب ومراكز الشباب بمحافظة دمياط وافادة اللجنة بخطاب يتضمن تلك التوقيتات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن تأخر الأعمال الخاصة بسور مركز شباب الزهراء (ميت أبو غالب) بكفر سعد وبعض الملاعب الخاصة بمحافظة دمياط وذلك بحضور الدكتور محمد عبد المنعم (مدير عام المنشآت الشبابية) بوزارة الشباب.

وقال عاطف عبد الهادى مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط: "بالنسبة لسور مركز شباب الزهراء فقد تم رفع كفاءة المبنى الإداري والملعب الخماسي وعمل سور شبك حول الملعب من خلال المرحلة الأولى لحياة كريمة علي أن يتم ادراج سور مباني للمركز بأكمله عند التعاقد ضمن خطة العام المالي 2022/ 2023، وبالنسبة لملعبي تل الكاشف، والكاشف الجديد فإن المركزان مدرجان ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة".

واستكمل:" وفيما يتعلق بالنسبة لملعب الغوابين يوجد عقد تبرع بقطعة ارض مساحتها 7 قيراط وتم مخاطبة سكرتير المحافظة لتخصيص الأرض لصالح مركز الشباب، وملعب الضهرة يوجد قرار تخصيص لصالح المركز رقم 238 لسنة 1984 بالمساحة المخصصة لإنشاء ملعب قانوني ولكن قطعة الأرض عليها تعدي وقام مجلس الإدارة بعمل محضر في قسم شرطة فارسكور بتاريخ 4/12/2022 وتم مخاطبة مدير عام المساحة بمحافظة دمياط لوضع فصل الحد".