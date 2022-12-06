الرئيس الصيني يزور السعودية بدعوة من خادم الحرمين

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يقف مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال حفل ترحيب في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 16 مارس/آذار 2017 (أ ف ب).

بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع السعودية بالصين، يزور الرئيس الصيني شي جينبينغ، المملكة، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول، يُعقد خلالها قمة «سعودية – صينية» برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني، ومشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وانطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، بالصين، سيتضمن برنامج الزيارة حضور الرئيس الصيني «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، و«قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.