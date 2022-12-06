الرئيس الصيني يزور السعودية بدعوة من خادم الحرمين

06 ديسمبر , 2022
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يقف مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال حفل ترحيب في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 16 مارس/آذار 2017 (أ ف ب).
بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع السعودية بالصين، يزور الرئيس الصيني شي جينبينغ، المملكة، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول، يُعقد خلالها قمة «سعودية – صينية» برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني، ومشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وانطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، بالصين، سيتضمن برنامج الزيارة حضور الرئيس الصيني «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، و«قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.
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