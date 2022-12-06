انت الان تتابع خبر كربلاء.. القبض على 31 اجنبيا مخالفا لشروط الاقامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية، انها "بعد التحري والمتابعة بشكل دقيق تمكن قسم شؤون الإقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة كربلاء المقدسة، من إلقاء القبض على (٣١) أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة.وشددت المديرية بحسب البيان على "استمرارها بتعقب مخالفي أنظمة الإقامة، كما تدعو جميع المواطنين الى تقديم المعلومة والابلاغ عن أماكن تواجدهم، وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد".