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الكشف عن سبب غياب مبابي خلال تدريبات فرنسا قبل مباراة إنجلترا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440437-638059432551280918.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-12-06 | 18:05

الكشف عن سبب غياب مبابي خلال تدريبات فرنسا قبل مباراة إنجلترا

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كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن كيليان مبابي غاب عن التدريب الجماعي للفريق الذي يستعد لمواجهة إنجلترا في دور الثمانية لكأس العالم، يوم السبت المقبل.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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