الكشف عن سبب غياب مبابي خلال تدريبات فرنسا قبل مباراة إنجلترا

كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن كيليان مبابي غاب عن التدريب الجماعي للفريق الذي يستعد لمواجهة إنجلترا في دور الثمانية لكأس العالم، يوم السبت المقبل.