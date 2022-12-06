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انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب غياب مبابي خلال تدريبات فرنسا قبل مباراة إنجلترا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440437-638059432551280918.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-06 | 18:05
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كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن كيليان مبابي غاب عن التدريب الجماعي للفريق الذي يستعد لمواجهة إنجلترا في دور الثمانية لكأس العالم، يوم السبت المقبل.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد