شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: من حق مواطنينا مقاضاة إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أن «من حق دولة فلسطين ومواطنيها اللجوء للقانون الدولي لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل».

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بأن «دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن حق أي مواطن فلسطيني الذهاب إليها، لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المخالفة للقانون الدولي».

وجاءت تصريحات أبو ردينة ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، الذي قال: إنه لن يسمح بالتحقيق مع جنود الجيش الإسرائيلي من المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أعلنت شبكة الجزيرة إقامة قضية اغتيال مراسلتها في فلسطين شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أدلة أثبتت قتلها عمدا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال أبو ردينة: «نحن ملتزمون بالقانون الدولي، ولن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ومقدساته الإسلامية والمسيحية».