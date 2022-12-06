عطلة يومين في سوريا بسبب تأخر المشتقات النفطية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس الوزراء السوري أمس تعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الجاري، نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بالمشتقات النفطية. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، بلاغا بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد المقبل والـ18 من الشهر الجاري. وجاء في بيان لمجلس الوزراء، أن قرار العطلة يأتي نتيجة المداولات التي جرت خلال جلسة مجلس الوزراء، و»نظرا للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية، بسبب الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية». وجاء في بيان لمجلس الوزراء، أن قرار العطلة يأتي نتيجة المداولات التي جرت خلال جلسة مجلس الوزراء، و»نظرا للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية، بسبب الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية».

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