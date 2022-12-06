تورط داعش في استخدام أسلحة كيميائية بالعراق وسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفصح خبراء أمميون عن أدلة تفيد باستخدام تنظيم داعش أسلحة محرمة وكيميائية، في الفترة التي أعلن فيها «خلافته» المزعومة بالعراق وسوريا.

وتطرق تقرير فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم «داعش»، إلى «جمع الأدلة المستندية والرقمية والمستمدة من شهادات الشهود»، على صلة باستخدام أسلحة كيميائية في العراق فيما يسمى بـ»خلافة داعش» بين 2014 و2019.

وخلص الخبراء إلى أن تنظيم «داعش»، «قام بتصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيميائية وذخائر كيميائية للقنابل الصاروخية، ورؤوس حربية كيميائية وأجهزة متفجرة كيميائية يدوية الصنع».

وركز التقرير خصوصا على أدلة «تثبت اتخاذ داعش ترتيبات مالية ولوجستية وترتيبات تتعلق بالمشتريات والروابط مع عناصر القيادة»، في إشارة إلى تنظيم «داعش»، وأشار إلى فهم أكبر للمواقع «التي يشتبه في أنها شهدت أنشطة لتصنيع الأسلحة وإنتاجها واستخدامها في جميع أنحاء العراق»، و»مزيد من التبصر بالمواد التي يصنعها تنظيم داعش ونظم الإيصال المستخدمة».

وركز المحققون جهودهم، خصوصا على هجوم تعرضت له مدينة تازة خورماتو العراقية، في 8 مارس 2016. وأكدوا أنهم جمعوا «كمية كبيرة من الأدلة»، بما في ذلك «سجلات كشوف مرتبات تنظيم داعش ومراسلاته».