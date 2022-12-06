العدوان الحوثي يشرد 2600 يمني في شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب العدوان الحوثي في تشريد ونزوح 2604 يمنيين خلال شهر نوفمبر الماضي، يمثلون 485 أسرة، وفقا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

وقالت الوحدة في تقرير تتبع النزوح، «إن من بين إجمالي عدد النازحين 440 أسرة نزحت للمرة الأولى، بينما 45 أسرة نزحت للمرة الثانية، وأن محافظة مأرب مثلت الوجهة الرئيسة لأغلب الأسر النازحة.

ورصدت الوحدة التنفيذية وخلال نفس الفترة مغادرة 3 أسر (12 فردا) مناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 41 أسرة (221 فردا) إلى موطنها الأصلي، وأوضح التقرير أن إجمالي عدد النازحين داخليا منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 نوفمبر، بلغ 8.979 أسرة، تتألف من (49.227 فردا)، نزحت من 21 محافظة وتوزعت على 12 محافظة.

من جهة أخرى، أطلقت رابطة أمهات المختطفين نداء عاجلا لإنقاذ 4 صحفيين مختطفين لدى ميليشيات الحوثي منذ 2015، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة في معتقلاتهم، والصحفيون هم: أكرم الوليدي، وعبدالخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، اختطفتهم الميليشيات الحوثية في عام 2015، وكانوا قبل ذلك يعملون من صنعاء لحساب مجموعة من وسائل الإعلام والصفحات على فيس بوك وتويتر ويوتيوب وتيليجرام وواتس أب.

وقالت الرابطة في بيان لها، «إنها تلقت بلاغا من عائلات الصحفيين الأربعة وما تعرضوا له من انتهاكات بمزيد من الخوف والقلق، ووجهت نداء إلى كل إنسان أن ينقذهم قبل فوات الأوان بتمكينهم من حقوقهم كاملة في مقدمتها الحرية، ومحاسبة مرتبكي الانتهاكات بحقهم».

وأضافت «إنها كانت قد أبدت في وقت سابق من خلال مراسلتها جهات دولية تخوفها الشديد من إخفاء الصحفيين الأربعة المختطفين لدى جماعة الحوثي والمحكوم عليهم بالإعدام منذ أشهر».

وأكدت «لم يكن الإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي إلا جريمة جسيمة تكتنفها انتهاكات بشعة قد تصل إلى القتل، وطالبت بالكشف عن مصيرهم».

إلى ذلك، نفذت جماعة الحوثي المسلحة، هجوما بطائرات مسيرة طائرات استهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية بيحان، شمال شرق محافظة شبوة، شرق البلاد.

وأفاد مصدر عسكري أن الجماعة المسلحة قصفت بالطائرات المسيرة مواقع القوات المشتركة في خطوط التماس معها بمديرية بيحان، بمحاذاة محافظة مأرب، أسفرت عن إصابة جندي يدعى عيسى المقرعي، ووفق المصدر، فإن القصف امتد إلى منطقة وادي النحر، حيث تقع مساكن ومزارع المدنيين، وتسبب بخسائر مادية دون وقوع أي إصابات.

النازحون في نوفمبر 2022:







56 % اتجهوا إلى مأرب.



33 % إلى تعز والحديدة وشبوة.



11 % إلى أبين وعدن والضالع وسقطرى ولحج.



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