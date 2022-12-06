شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش طلب إحاطة لإلغاء قرار غلق مستشفى السلام الخيرى بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سامية محمد توفيق، بشأن صدور قرار غلق رقم (341) لمستشفى السلام الخيري على الرغم من تقديم المستشفى التماس لمحافظ الغربية بتصويب الملاحظات التي بسببها أدت إلى غلق المستشفى، وآخرها عمليات الإصلاحات من بناء وتشطيبات التي أشارت إليها اللجنة، وخاصة لوجود مرضى داخل المستشفى يتلقون العلاج، وكذلك مرضى العناية المركزة.

وقالت النائبة سامية توفيق، في كلمتها خلال الاجتماع، إن مستشفي السلام الخيري بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تقدم خدماتها للمرضى بأسعار رمزية منذ عام 1986 وحتى تاريخه، علما بأنها تابعة للجنة الزكاة ببنك ناصر الاجتماعى، وتخدم حوالي 250 ألف نسمة من قرى مركز المحلة الكبرى.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بنزول لجنة أخرى لمعاينة الوضع في المستشفى على الطبيعة للتأكد من إزالة المخالفات، وتقديم التماس من المستشفي مرة أخرى وتجنب كل المخالفات، ثم تعد اللجنة تقريرها تمهيدا لإلغاء قرار الغلق.

وحضر الاجتماع الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، ونجوى العشري سكرتير عام المحافظة وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي.