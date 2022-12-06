شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بتشكيل لجنة لمعاينة مستشفى الأحرار بالشرقية لتطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن رفع كفاءة وتطوير مستشفي الأحرار بمدينة الزقازيق والذي يخدم 10 ملايين شخص بمحافظات الوجه البحري .

وقال النائب ثروت سويلم، خلال مناقشة طلب الإحاطة باجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إن مستشفي الأحرار بمثابة قصر العيني لسكان محافظات الشرقية والإسماعيلية والدقهلية، ويحتاج لدعم واهتمام من وزارة الصحة، لاسيما أن المستشفي يضم 400 سرير، ولا يوجد سوي 28 سريرا للعناية المركزة، وهو ما لا يتناسب مع الحالات المترددة عليه.

كما أكد نائب الشرقية، أن المستشفي يفتقد لعمليات القلب والمخ والأعصاب، فضلا عن وجود العديد من المشكلات التي تواجه المواطنين المترددين علي العيادات الخارجيه، قائلا: "لا نريد الرد بمستندات ولكن نحتاج لجنة معاينة تنزل لرصد الأوضاع علي أرض الواقع".

وأشاد النائب ثروت سويلم، بالدور الكبير الذي يبذله الدكتور هشام مسعود، وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الشرقية على جهوده في ملف الصحة بالمحافظة، خاصة أنه حريص علي تذليل كافة الصعاب التي تواجه المواطنين.

وطالب سويلم بإنشاء بنك دم بمستشفي القرين الذي يخدم آلاف المواطنين ودعمه بأشعة مقطعية، مشددا على سرعة طرح مستشفى أبو حماد في بداية العام الجديد، وفقا لما صرح به وزير الصحة في وقت سابق استجابة لنواب مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وعرض النائب المقترح الجديد لمستشفي أبو حماد المقدم من نواب الدائرة، وأوصت لجنة الصحة برئاسة الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع، بعرض المقترح علي الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة المسئول عن ملفات المشروعات الجديدة بالوزارة، علي أن يتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالوزارة لتنفيذ المقترح في أقرب وقت .

من جانبها، أكدت النائبة أميرة يسري الديب،، نائبة الشرقية، دعمها لتطوير مستشفي الأحرار، لافتة إلى أنه صرح طبي عملاق ويجب رفع كفاءته بالصورة التي تتماشى مع إمكانياته الطبية الكبيرة.

من جهته قال الدكتور محمد فوزي مساعد وزير الصحة للمستشفيات الجامعية، إن الوزارة ستبحث جميع المطالب التي تقدم بها النائب ثروت سويلم، علي أن يتم تكليف شركة الاستشارات الهندسية بالوزارة لإعداد البرنامج الوطني لتطوير مستشفي الأحرار، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح وحدة علاج الاورام بمستشفي الأحرار بتكلفة 120 مليون جنيه .