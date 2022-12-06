شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات مكثفة بالمحافظات.. أبرزها احتفاليات لذوى الهمم وإقامة معارض الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة جنوب سيناء

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، منافسات مسابقة "أوائل الطلبة"، وشهدت أولى أيام المسابقة إنطلاقة قوية، بين طلاب وطالبات مدراس المراكز، وأسفرت نتائج مسابقة اليوم الأول فى مراكز ومدن المحافظة كالأتي:_

1- في مدينة أبو رديس، شهدت منافسات المرحلة الإبتدائية، وأسفرت عن فوز مدرسة اللواء فريد عزت بالمركز الأول، ومدرسة عمر بن عبد العزيز بالمركز الثاني.

2- في مدينة أبو زنيمة، شهدت منافسات المرحلة الإبتدائية، وأسفرت عن فوز مدرسة الدبابات بالمركز الأول، ومدرسة الرملة القديمة بالمركز الثاني، وأما فى المرحلة الإعدادية، أسفرت عن فوز مدرسة سرابيط الخادم بالمركز الأول، ومدرسة الرملة القديمة بالمركز الثاني.

وفي محافظة القاهرة

نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بالمحافظة، دورة تدريبية تثقيفية خاصة برفع كفاءة الكادر السياسي بالقاهرة، بأمانات "السلام أول وثان وشبرا وروض الفرج"، واشتملت الدورة على عدد من المحاضرات التثقيفية الخاصة بالرسالة الحزبية تحت عنوان من نحن؟!، ومحاضرة تثقيفية أخرى، تحت عنوان "خريطة الأحزاب السياسية المصرية"، وتهدف الدورة التدريبية لاكساب المتدربين مهارات العمل التنظيمي، وكيفية بناء فرق العمل، ومهارات التواصل، والتسويق السياسي للحزب.

وفي محافظة قنا

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، منافسات اليوم الثاني لمسابقة "أوائل الطلبة"، التي كانت قوية في مراكز نقادة والوقف وفرشوط، وأبوتشت، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز أبوتشت، وأسفرت عن فوز مدرسة أبوتشت الثانوية بالعسكرية بنين.

2- في مركز نقادة، وأسفرت عن فوز مدرسة الزوايدة الإبتدائية المشتركة، وفي المرحلة الإعدادية، انتهت بفوز مدرسة الزوايدة المشتركة، وفي المرحلة الثانوية، فازت مدرسة البحري قامولا الثانوية المشتركة.

3- في مركز الوقف، شهدت منافسات قوية علي مستوي المرحلة الإبتدائية، وانتهت بفوز مدرستي السلام الإبتدائية المشتركة، وأبو بكر الصديق.

4- في مركز فرشوط، أسفرت عن فوز مدرسة الجديدة الإبتدائية.

وفي محافظة الجيزة

أطلقت أمانة مركز كرداسة، مبادرة "عينيك في عنينا" لخدمة أهالي قرى كرداسة طبيًا في تخصص أمراض الرمد حيث شهدت قرية كفر حكيم إطلاق أولى قوافل المبادرة المجانية وسط حشد كبير من أهالي القرية وتم توقيع الكشف الطبي على 205 حالة مجانًا و25 كشف نظارة و15 عملية سيتم اجرائها بخصم 50٪ و4 عمليات ستتم مجانًا لحالات غير قادرة.

كما واصلت أمانة مركز أطفيح، قوافلها الطبية المجانية بإطلاق القافلة رقم 344 بكفر الواصلين وشملت تخصصات الرمد والباطنة والأطفال وكذلك التحاليل الطبية وتولى أعضاء الهيكل التنظيمي للحزب تنظيم الحضور من الأهالي الذين سجلوا إقبالًا كبيرًا على جميع تخصصات القافلة.

كما أطلقت أمانة مركز أوسيم، قافلة طبية مجانية متنقلة بقرية بشتيل متعددة التخصصات للرمد والأسنان والباطنة وذلك دعمًا لفاعليات المبادرة، وشهدت السيارات المتنقلة التي جابت كافة أنحاء القرية إقبال كبير من الأهالي.

كما قامت قسم الطالبية، بزراعة 51 شجرة بمدرسة النهضة الثانوية بالكونيسة مشاركةً من الحزب مع مؤسسات الدولة المصرية خاصة المؤسسات التعليمية وحرصًا على سلامة الطلاب وتوفير بيئة صحية نظيفة.

كما واصلت أمانة قسم إمبابة، تنفيذ الدورات التدريبية المجانية لتعليم مهنة التفصيل والخياطة بمشاركة العديد من الفتيات والسيدات ممن يرغبن فى تعلم الخياطة والتفصيل، سواء لبدء مشاريع خاصة بهن أو الاستفادة منها بشكل شخصى لرفع المستوى الاقتصادي لهن.

كما أطلقت أمانة قسم الوراق، حملات توعوية بكيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة تضمنت عمل بنرات ومنشورات توعية بكيفة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي محافظة السويس

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية لتكريم الحاصلين على الدورة التدريبية التي تم نظمتها أمانة الحزب، بالتعاون مع بيت المهندسين الهندسى، وبدأت الإحتفالية، بكلمات للمشاركين، الذى أكدوا على وجود خطة تدريب فى كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، لإعداد كوادر مدربة يتم الإستفادة منها في الشركات والمصانع والتى تحتاج إلى أيدى عمل مدربة على أعلى مستوى، وفي ختام الحفل، كرم الشباب الحاصلين على الدورة.

وفي محافظة سوهاج

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، على مستوى كافة الأمانات الحزبية والإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في اليوم الأول للمحافظة كالأتي:-

1- في مركز دار السلام، جرت المنافسة فيها بين 20 مدرسة للمرحلة الإبتدائية، وفازت مدرسة أبن عطاء الله الخاصة بالمركز الأول، ومدرسة العلا الخاصة بالمركز الثاني، ومدرسة الرواد الخاصة بالمركز الثانى مكرر.

2- في مجلس قروى "أولاد سالم" بمركز دارالسلام جرت المنافسة بين 11 مدرسة إبتدائية، وأسفرت بفوز مدرسة جزيرة النصيرات الإبتدائية بالمركز الأول، ومدرسة أولاد سالم بحري الجديدة بالمركز الثاني.

وفي محافظة الشرقية

نظمت أمانة الصناعة والتجارة بالمحافظة، ندوة تحت عنوان "الفاتورة الإلكترونية والتحول الرقمي"، لشرح المستجدات الراهنة حول المنظومة الجديدة ومدي أهميتها في عملية التحول الرقمي.

كما واصلت أمانات حزب مستقبل وطن بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز "كفر صقر والقرين والإبراهيمية وديرب نجم وبلبيس وأبو حماد والزقازيق"، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز كفر صقر، تنافست 26 مدرسة، وأسفرت عن فوز مدرسة أبو الشقوق الجديدة ومدرسة ناطورة بالمرحلة الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، فوز مدرستي أبوالشقوق وأبو ندا بالمركز الأول، كما تنافست 13 مدرسة بقطاع الوحدة المحلية بسنجها فازت فيها بالمرحلة الإبتدائية مدرسة المؤانسة 1 ومدرسة الشعراء ب، وفي المرحلة الإعدادية حصلت مدرسة السلام الاعدادية علي المركز الأول.

2- في مدينة القرين، تنافست 5 مدارس، وأسفرت عن فوز مدرسة عبدالله الشرقاوى الإبتدائية.

3- في مركز الإبراهيمية، تنافست 6 مدارس في المرحلة الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدرسة شاهين باشا المشتركة.

4- في مركز ديرب نجم، تنافست 13 مدرسة في المرحلة الإبتدائية، وتم تقسيم مدارس ديرب نجم إلي 7 قطاعات تعليمية، هي المدينة وصفط زريق وبهنيا والعصايد والجميزة وقرموط صهبره وصافور، علي أن يتم التصحيح وإعلان النتائج النهائية عقب إنتهاء إمتحانات المجالس القروية، وكذلك الإعلان عن نتيجة التصفية النهائية.

5- في مركز بلبيس، تنافست بين 9 مدارس، وأسفرت عن فوز مدرسة الجوسق الإبتدائية.

6- في مركز أبوحماد، تنافست 11 مدرسة في المرحلة الإبتدائية، وأسفرت عن فوز مدرسة السعدية الإبتدائية المشتركة بالمركز الأول، وفوز مدرسة الجمايلة الإبتدائية المشتركة بالمركز الثاني، وفي المرحلة الإعدادي، تنافست 15 مدرسة، وانتهت بفوز مدرسة العباسة الإعدادية المشتركة بالمركز الأول، وفوز مدرسة الشهيد أحمد رجب للتعليم الأساسي بالمركز الثاني.

7- في مركز الزقازيق، تنافست فيها 6 مدارس، وأسفرت عن فوز مدرسة الشوبك للتعليم الأساسي، فيما أقيمت منافسات المسابقة بين مدارس الوحدة المحلية ببنى عامر أسفرت عن فوز مدرسة هرية بنات

وفي المرحلة الإبتدائية، فوز مدراس أنوار الحرمين، وكفر عوض الله حجازي.

وفي محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة مدينة رأس غارب، إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم والقدرات الخاصة، وتضمنت فقرات فنية وثقافية وشعرية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وفي ختام الحفل، تم توزيع هدايا عينية وتذكارية للأطفال المشاركين في الإحتفالية.

وفي محافظة القليوبية

تواصل أمانة المرأة بمركز قليوب، إقامة سلسة المعارض لبيع كافة مستلزمات الأسرة المصرية، والسلع الغذائية، بأسعار مخفضة، للمواطنين ضمن مبادرة "إحنا معاكي"، وشمل المعرض، السلع الغذائية والأدوات المنزلية، والمفروشات، وأجهزة العرائس، بأسعار مخفضة، وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين.

وفي محافظة شمال سيناء

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفاليات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، في قسم بئر العبد، والثانية بمدينة العريش، في الحديقة الترفيهية على ساحل البحر، بمشاركة 200 طفل وطالب من ذوي الهمم، وتضمنت فعاليات الإحتفالية فقرات فنية وثقافية وشعرية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وعلي هامش الحفل، تم توزيع هدايا عينية وتذكارية للطلاب والأطفال المشاركين في الإحتفالية.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز الخارجة، دورة تدريبية لكوادر الحزب، وتضمنت الدورة التدريب على مهارات القيادة وفن التعامل وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بالمدينة.

كما شهدت مسابقة "أوائل الطلبة"، في المحافظة، منافسة 1798طالب وطالبة، داخل254 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأسفرت نتائج اليوم الثالث من المسابقة في المحافظة كالآتي:

1- في مركز بلاط، أسفرت عن فوز مدرسة بلاط الإعدادية للمرحلة الإعدادية.

2- في مركز الخارجة، أسفرت عن فوز مدرسة بولاق الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، أسفرت عن فوز مدرسة بولاق الإعدادية.

وفي محافظة المنوفية

تواصل أمانة مركز شبين الكوم، إقامة سلسلة المعارض، لبيع كافة مستلزمات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة للمواطنين، في قرية دكما، ضمن شعار "أسعار زمان"، وذلك لرفع المعاناة عن الأسر المصرية ومحاربة موجة الغلاء، وشمل المعرض، كافة إحتياجات البيت المصري بأسعار مخفضة وسط إقبال كثيف من أهالى القرية، وشهد المعرض تخفيضات خاصة للعرائس الأيتام بنسبة 50 % على المفروشات والأدوات المنزلية.

وفي محافظة مطروح

تواصل أمانة التدريب والتثقيف بمركز الحمام، تنظيم الندوات التثقيفية، تحت عنوان "خريطة الأحزاب السياسية"، الخاصة برفع ثقافة الكادر الحزبي سياسيًا واجتماعيًا.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، لليوم الثاني على التوالي، والتى قد بدأت فعالياتها، في مراكز "مطروح، والحمام، والعلمين، والضبعة، وسيوة، والسلوم، للمراحل التعليمية في الشهادة الإبتدائية والإعدادية.

وفي محافظة الدقهلية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، منافسة بين 526 طالب وطالبة، بين 80 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاثة "الإبتدائى والإعدادي والثانوي" وذلك في عشر مقرات بالمدارس والنقابات، وأسفرت نتائج اليوم الثاني من المسابقة كالأتي:

1- في مركز بلقاس، أسفرت عن فوز مدرسة الثانوية بنات.

2- في مركز المنصورة، أسفرت عن فوز مدرسة الريدانية الإعدادية المشتركة.

3- في مركز أجا، أسفرت عن فوز مدرسة طنامل الشرقي"2" الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، فوز طلاب مدرسة حافظ الجندى، وفي المرحلة الثانوية، فوز مدرسة الرشاد الثانوية.

4- في مركز نبروة، أسفرت عن فوز مدرسة مجمع بهوت الابتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، فوز مدرسة مجمع بهوت الإعدادية.

5- وفي منية النصر، أسفرت عن فوز مدرسة كمال لطفي الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، فوز مدرسة الحاجة كاميليا الإعدادية.

6- في شرق المنصورة، أسفرت عن فوز مدرسة الشهيد أشرف جاد الثانويه بالبرامون.

7- في ميت سلسيل، أسفرت عن مدرسة شحاتة الجمل الإبتدائية.

8- في مركز دكرنس، أسفرت عن فوز مدرسة كفر الباز الإعدادية.

وفي محافظة بني سويف

شهدت مسابقة "اوائل الطلبة" في يومها الرابع بالمحافظة، منافسة بالمراحل التعليمية الثلاثة "الإبتدائى والإعدادي والثانوي" بإدارات الواسطى واهناسيا وسمسطا ومركز بني سويف، وأسفرت نتائج المسابقة كالأتي:-

1- فوز مدرسة آل حلمي الثانوية قطاع العووانة للمرحلة الثانوية بإدارة اهناسيا التعليمية.

2 - فوز مدرسة إدراسيا الإبتدائية بقطاع منشأة الأمراء للمرحلة الابتدائية بإدارة إهناسيا التعليمية.

3 - فوز مدرسة طما فيوم المشتركة للتعليم الأساسي بقطاع طما فيوم للمرحلة الابتدائية بإدارة إهناسيا التعليمية.

4 - فوز مدرسة جاويش الحديثة الإعدادية للمرحلة الإعدادية بإدارة اهناسيا التعليمية.

5 -فوز مدرسة اليرموك الإعدادية المشتركة بنزلة المشارقة بإدارة اهناسيا التعليمية.

5 - فوز مدرسة عمر فتح الباب بنات الإبتدائية بقطاع مازورة 1 للمرحلة الابتدائية بإدارة سمسطا التعليمية.

6 - فوز مدرسة الكوم الأحمر الإبتدائية القديمة بقطاع مازورة 2 للمرحلة الإبتدائية بإدارة سمسطا التعليمية.

7 - فوز مدرسة الشهيد اكرام ناجي الاعدادية بنات لقطاع اطواب للمرحلة الإعدادية بإدارة الواسطى التعليمية.

8 - فوز مدرسة الزرابي الإعدادية المشتركة قطاع تزمنت للمرحلة الإعدادية بإدارة بني سويف التعليمية.

9 - فوز مدرسة الدوالطة الإعدادية المشتركة قطاع بليفيا للمرحلة الإعدادية بإدارة بني سويف التعليمية.

وفي محافظة المنيا

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز المنيا، أسفرت عن فوز مدارس صفط اللبن الإبتدائية تعليم أساسي، وبني أحمد الغربية الابتدائية، وأبويعقوب الابتدائية، وصفط الخمار بنين ٢ الابتدائية، وسوادة الابتدائية، وسرير مفتاح الابتدائية، ودمشير تعليم أساسى بنات، ويونس صميدة الابتدائية، ونزلة فرج الله الابتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدارس امبارك إدريس الإعدادية، وبني أحمد تعليم أساسى، وابن بيتك المرحلة الثانية، وبني محمد سلطان تعليم أساسى، والشهيد محمد أبوزيد حجاج الإعدادية، وإدمو الإعدادية، ومفتاح قريوى الإعدادية.

2- في بندر المنيا، أسفرت عن صعود خمسة مدارس وهم، صلاح الدين الخاصة، ومدرسة سعيد باشا، ومدرسة كفر المنصورة ١، ومدرسة القبلية، ومدرسة عمر بن الخطاب.

3- في مركز أبو قرقاص، أسفرت عن فوز مدرسة بني عبيد الإبتدائية الجديدة، وفي المرحلة الإعدادية، أسفرت عن فوز مدرسة بني عبيد الإعدادية بنات.

4- في مركز ملوي، أسفرت عن فوز مدرسة أم المؤمنين الإبتدائية، والمرحلة الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدرسة العرين البحري.

5- في مركز بندر ملوي، أسفرت عن صعود مدرستي الكاشف الابتدائية وابو حامد الغزالي الابتدائية الجديدة.

6- في مركز ديرمواس، أسفرت عن

فوز مدرسة البنين الابتدائية بالمركز الأول.

7- في مركز بني مزار، أسفرت عن فوز مدرسة أحمد أنور الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية أسفرت عن فوز مدرسة السعيدية وجنيدي.

8- في مركز سمالوط، أسفرت عن فوز مدرسة شوشة الإبتدائية الجديدة.

9- في مركز مطاي، أسفرت عن

فوز مدرسة عمر بن عبدالعزيز (١)، وفي المرحلة الإعدادية بين مدرستي المنار وسان جورج انتهت بفوز مدرسة سان جورج.

10- في مركز مغاعة، أسفرت عن

فوز مدرسة اطنية الإعدادية.

وفي محافظة كفر الشيخ

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بمراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- فى مركز كفرالشيخ، فازت مدرسة الطايفة الإبتدائية بالمركز الأول، وفى الشهادة الاعدادية صعدت مدرستي الحمراوي تعليم أساسي ودفرية الإعدادية لحصولهما على نفس الدرجة وفوزهما بالمركز الاول

2- فى مركز قلين، فازت مدرسة عبدالكريم قاسم الإبتدائية بالمركز الأول، فى حين فازت مدرسة منية قلين الإعدادية بالمركز الأول

3- فى مركز بيلا، فازت مدرسة الحوة الإبتدائية بالمركز الأول، بينما فازت مدرسة محمد عامر تعليم أساسي بالمركز الأول على الشهادة الإعدادية

4- فى مدينة سيدى غازي، فازت مدرسة الرملة الإبتدائية بالمركز الأول.

5- فى مركز فوة فازت مدرسة السالمية الإبتدائية بالمركز الأول.

6- فى مركز الرياض، فازت مدرسة القادسية الإعدادية بعد منافسة مع ٧ مدارس أخرى بالمركز الأول.

7- فى مركز الحامول فازت مدرسة ناصر "الأم" بالزعفران بالمركز الأول فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

8- فى مركز دسوق، فازت مدرسة المندورة بأبو مندور بالمركز الأول فى المرحلتين الإبتدائية والإعدادية

9- فى برج البرلس، فازت مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بالمركز الأول.

10- فى مركز بلطيم، فازت مدرسة الحماد بالمركز الأول فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية

11- فى مركز سيدى سالم، فازت مدرسةعبدالدايم الإبتدائية بالمركز الأول فى حين فازت مدرسة القن الإعدادية بالمركز الأول للشهادة الإعدادية.

12- فى مركز مطوبس، أقيمت المسابقة بين طلبة الشهادة الإعدادية وفازت مدرسة الخليج الإعدادية بنات بالمركز الأول.

وفي محافظة الإسماعيلية

تواصل أمانة التدريب والتثقيف، الندوات التثقيفية، لعرض السلوك والإلتزام الحزبي وكيفية التعامل التنظيمي داخل الحزب، كما تم عرض الأحزاب السياسية بكافة انتمائتها وايدولوجياتها.

وفي محافظة الغربية

واصلت أمانة قسم أول طنطا، لليوم الثاني، فاعليات البرنامج التأهيلى الأول من مبادرة 1000 شاب رائد أعمال لسوق العمل، حيث تم عقد محاضرتين تحت عنوان دور العلاقات العامة فى المؤسسات والمحاضرة الثانية، تحت عنوان ريادة الأعمال حيث تناولت المحاضرتين، مفهوم ريادة الأعمال.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، منافسة 10442 طالب وطالبة، داخل 1468 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة في المراكز كالآتي:

1- في أقسام أول وثالث المحلة، أسفرت عن فوز مدرسة الجيل المسلم الخاصة الإعدادية.

2- في مركز طنطا، أسفرت عن فوز مدرسة خرسيت الثانوية المشتركة بالمركز الأول، ومدرسة بدر السنيطي الثانوية المشتركة بالمركز الثاني، وفي المرحلة الإعدادية، فوز مدرسة الشهيد محمد ماهر حبلص الإعدادية

3- في مركز كفر الزيات، أسفرت عن فوز مدرسة دلبشان الإبتدائية.

4- في مركز قطور، أسفرت عن فوز مدرسة محمد فوزي تعليم اساسي الإعدادية.

5- في مركز السنطه، أسفرت عن فوز مدراس الشهيد محمود راجح بقطاع كفر كلا الباب الإعدادية، والشهيد محمد احمد سليمان جمعة بقطاع القرشية، وكفر سالم النحال الإعدادية بقطاع شبراقاص، وأبوالحسن محروس مسلم بنات الإعدادية بقطاع ميت حواي، والصفوه الإعدادية بقطاع السنطه.

6- في مركز بسيون، أسفرت عن فوز مدرسة الهدي الإبتدائية، وعن المرحلة الإعدادية، انتهت بفوز مدرسة التسامح.

7- في قسم ثان المحلة، أسفرت عن فوز مدرسة المحلة الثانوية بنات.

8- في مركز المحلة، أسفرت عن فوز مدراس شبرابابل الثانوية المشتركة، والعامرية الثانوية بنين.

9- في مركز زفتي، أسفرت عن فوز مدراس أبو بكر الصديق الإعدادية، والسملاويه الإعدادية، ومحمد بك الشافعي، وعبدالمنعم شريف الإعدادية.

وفي محافظة الفيوم

أطلقت أمانة مركز الفيوم، مبادرة "أطفال أصحاء"، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، وتضمنت تخصصات "أطفال وعظام وباطنة"، واستهدفت القافلة التي أقيمت بدار مناسبات، في قرية بني صالح أطفال القرية والعزب المجاورة لها حيث تم توقيع الكشف الطبي مجانا علي ما يقرب من 350 من أطفال القرية.

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، لليوم الثالث على التوالي، والتى بدأت أولى فعالياتها لجميع المراحل التعليمية قبل يومين ببعض الادارات حيث تنافس 4 إدارات تعليمية بعدد 43 مدرسة و317 طالب وطالبة، وأسفرت نتائج مسابقة المراكز كالأتي:-

1_ في مركز بندر الفيوم، أسفرت عن فوز مدراس نفيسة الحصرى، ودمو الاعداديه المشتركة، ومنارة الأندلس.

2_ وفي مركز ابشواى، تنافس 13 مدرسة من مدارس المرحلة الإعدادية بمشاركة 93 طالب واسفرت النتائج عن فوز مدرسة طحاوى ع _ مدرسة عمر بن الخطاب _ مدرسة ابوكساه ق _ شكشوك ع _الزغبيى.

3_ في مركز يوسف الصديق، تنافست 4 مدارس من المرحلة الإعدادية وأسفرت النتيجة عن فوز مدرسة حنا حبيب الإعدادية بالمركز الأول.

وفي محافظة البحيرة

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، لليوم الثاني على التوالي، في مركز الرحمانية، والتى يتنافس فيها طلاب المراحل الابتدائية والاعدادية، والثانوية، حيث أقيمت مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإبتدائية بالمدينة، وأسفرت النتيجة النهائية عن فوز مدرستى كفر محلة داود وجزيرة الرحمانية.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة ذوى الاحتياجات الخاصة بقسم العامرية ثان، قافلة طبية للكشف على المواطنين فى جميع تخصصات (باطنة- سكر - ضغط - رمد - أسنان_ كشف نظارة- أطفال- أمراض جلدية- صدر"، مع صرف العلاج بالمجان، وتم تقديم خدمات من إدارة البصريات لعمل 300 بطاقة مجانية لعمل النظارة الطبية وعمل الازم للحالات التى تحتاج المتابعة بعد القافلة، كما تم توزيع بعض الهدايا لإبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة التي اسعدتهم

وذلك تزامناً لليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الهمم"، كما تخللت القافلة بعض النصائح لذوي الاحتياجات الخاصة بأهمية تناول الوجبات الغذائية الصحية والفاكهة وتجنب الوجبات السريعة التي تؤثر على الصحة بالسلب.

وفي محافظة أسيوط

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز البدارى، أسفرت عن فوز

مدرسة الحرية المشتركة بنزلة القنطرة بالعقال القبلى بالمرحلة الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية فوز مدرسة الشهداء الإعدادية بنزلة القنطرة.

2- في مركز الفتح، أسفرت عن فوز مدرستي عمر مكرم، ومركز ثاني الجلاء.

3- في مركز القوصية، أسفرت عن فوز 5 مدراس، وهي خالد ابن الوليد، وعزبة روفائيل، وفوزي ابو سيف بنين، ومحموداحمدخليل، وفاروق الخطيب.

4- في قسم ثان أسيوط، تنافست 4 مدارس، وأسفرت عن فوز مدرستي أسماء بنت ابي بكر، ونزلة عبدللاه.

5- في مركز صدفا، تنافست 8 مدراس بالمرحلة التعليمية الإبتدائية، وأسفرت عن فوز مدراس، عمر بن الخطاب الإبتدائية المشتركة، والشهيد نقيب محمد جمال مهران الإبتدائية المشتركة، والبربا الإبتدائية الحديثة، والعروبة بالشناينه الإبتدائية المشتركة.

6- في مركز أبو تيج، تنافسات بين 7 مدارس فى المرحلة الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدراس، السفير جاد الحق، وعمر بن الخطاب، ودوينة الإعدادية المشتركة.

7- في مركز ساحل سليم، تنافست بين 4 مدارس بالمراحلة التعليمية الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدرسةالعونة تعليم اساسى

8- في قسم أول أسيوط، تنافست بين 6 مدارس بالمرحلة الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدارس، الخياط الإعدادية بنات، والزهراء الإعدادية، ومحمد سميح السعيد.

9- في مركز منفلوط، تنافست بمشاركة 28 مدرسة، وأسفرت عن فوز مدراس أبو بكر الصديق، وسانت ماري، والمنفلوطي للتعليم الأساسي، وعبد المولى، ومحب أيوب، وكوم الدباينه، والحواتكه الإعدادية بنات، والطليعة الإعدادية بالعتامنه، والنصر الإعدادية بنى شعران، وبني عدي الاعدادية الجديدة بنات، وكومبوها، والعزية، والنور الخاصة.

وفي محافظة أسوان

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- في مركز إدفو، تنافست 32 مدرسة، وأسفرت عن فوز مدراس، ملحقة أم المؤمنين الإعدادية عن المجموعة الأولى، ومصنع السكر الإعدادية عن المجموعة الثانية، ومدرسة البراسى الإعدادية عن المجموعة الثالثة.

2- في مركز دراو، تنافست عدد 9 مدارس وهي، وأسفرت عن فوز مدرسة الطويسة الإبتدائية.

وفي محافظة دمياط

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة، في المرحلة التعليمية الإبتدائية، وأسفرت نتائج اليوم الثاني من المسابقة في مراكز المحافظة كالأتي:-

1- في مركز كفر سعد، تنافست 5 مدارس، وأسفرت عن فوز مدرسة مدرسة كفر سعد البلد الجديدة.

2- في مركز كفر البطيخ، تنافست 4 مدراس، وأسفرت عن فوز مدرسة احمد زويل بالمركز الأول.

3- في مدينة دمياط الجديدة، تنافست 4 مدراس، وأسفرت عن فوز مدرسة بلال بن رباح.

4- في مركز الزرقا، تنافست 4 مدارس، وأسفرت عن فوز مدرسة علي الدين الإبتدائية.

5- في مركز السرو، تنافست 9 مدارس، وأسفرت عن فوز مدرسة النيل الإبتدائية بدقهله.

6- في مركز دمياط، تنافست 5 مدراس، وأسفرت عن فوز مدرسة الشربيني الخاصة.

7- في مركز فارسكور، تنافست 8 مدراس، وأسفرت عن فوز مدرسة الشهيد بهجت البرانيسي.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.