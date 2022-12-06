شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم السيد: مصر تحقق معدلات نمو رغم الأزمات الاقتصادية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن الإشادات الدولية بسياسات مصر التنموية، قائلا: "الإشادات الدولية بمصر تشير إلى إيجابية الوضع الاقتصادى ومعدلات النجاح التى تتم داخل الدولة بمعدل نمو اقتصادى يتجاوز 5%، حتى فى الأزمات الاقتصادية".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة دى إم سى، أن نسبة البطالة فى معدلات جيدة فى حدود 7.4% ، وكذلك قدرة مصر على سداد التزاماتها، مضيفا أنه تم ترك مساحة كبير للقطاع الخاص والتى هدفها نمو القطاع الخاص بالدولة.

وأوضح أن مصر قامت بحزمة مشروعات كبرى ولدينا 14 مدينة جديدة، ومشروعات بنية تحتية وشبكة طرق تستوعب 11.2 مليون سيارة وكانت تتحمل 7.2 مليون سيارة، معقبا: "يدخل سوق العمل سنويا مليون فرصة عمل ونجحت الدولة في انخفاض معدلات البطالة إلى 7% والتى كانت معدلات البطالة عام 2013 فى حدود 13%، وامتصت جزء كبير من الأيدى العاملة بمصر.