شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون وزير الصناعة بتعزيز دور مكاتب التمثيل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب زكى عباس، تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، إضافة لاستيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها، مشددا على ضرورة وضع خطة لرفع القدرات وزيادة تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية، وكذلك نشر الضوابط والآليات الخاصة بالمنظومة الصناعية للوقوف على التفاصيل وتوعية المجتمع بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتى تم رفعها منذ قليل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، ومن المنتظر أن يفتح النواب خلال مواجهتهم عددا من الملفات والقضايا المهمة، منها تراجع دور هيئة التنمية الصناعية والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء إجراءات الترخيص، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعي القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.

وطالب النائب الطاهر سليم، الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل نسبة الاستيراد في ظل ارتفاع قيمة الدولار، متسائلا عن أسباب عدم تدخل الوزارة فى حالة رفع الأسعار فى الأسواق بصورة كبيرة.

وانتقد النائب هشام توشكى، وضع حزمة من الآليات للنهوض بحجم الصادرات المصرية، خاصة فى ظل الاهتمام بالبنية التحتية وأصبح المناخ مناسب للاستثمار ، إضافة لأهمية رفع كفاءة المنتج المصرى.

وطالب النائب أسامة عبد العاطى، النهوض بصناعات النقل الثقيل فى السنبلاوين لتصبح صناعات تكميلية، وتعميم مبادرة "إبدأ" على مستوى الجمهورية.

وطالب النائب محمود عصام موسى، وضع سياسة للترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات، مشيدا بمكاتب التمثيل التجاري على مستوى الجمهورية وفى ألمانيا على وجه التحديد ودوره في دعم الخدمات.

وطالب النائب محمود عصام موسى، إعادة النظر فى توقف منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، لافتا إلى أن هذا القرار ينعكس على القطاع الصناعى بصورة كبيرة.

وطالب النائب محمد الحسيني، الوقوف على النقص الشديد في المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، ووضع خطة عاجلة على الأرض للتعامل مع هذا الأمر.

فيما طالب النائب سليمان وهدان، فتح الباب أمام استيراد السيارات المستعملة لمواجهة ارتفاع السيارات بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وحذر النائب أحمد حمدي خطاب، من إعادة تدوير زيت الطعام، وما يمثله من خطورة على صحة المواطنين، مطالبا تصدير مخلفات زيت الطعام وعدم إعادة تدويره.

وحذر النائب أحمد فرغلي، من السماح لأحد المصانع باستيراد مواد ضارة بصحة الإنسان تتسبب فى أمراض سرطانية دون التنسيق بين وزارة البترول والبيئة مما يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين.

وطالب النائب مجدى الوليلى الوقوف على البضائع الموجودة فى الجمارك ولم يتم الإفراج عنها منذ عدة أشهر لتحديد موقفها بالتفصيل والبت فى هذا الأمر ويكون ذلك من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بالأمر.

وطالبت النائبة هناء أنيس، تعزيز دور مكاتب التمثيل التجارى على مستوى الدول الخارجية، لجلب مزيد من الاستثمارات حتى لا تكون عبء على الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى التوسع فى المكاتب على مستوى القارة الأفريقية على وجه التحديد.