شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على: تعديلات قانون حماية المنافسة فى غاية الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أخذت حظا وفيرا من الدراسة وتم العمل على هذه التعديلات منذ دور الانعقاد الماضى، واستكملنا فى دور الانعقاد الحالى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" الذي يعرض على قناة dmc: "التعديلات فى غاية الأهمية، لأن مصر ببساطة أصبحت سوق واعدة ومساحة اقتصادية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهذه ليست آمال وأحلام ولكن هذه أرقام وتحليلات.. ومصر أصبحت ثان أكبر دولة على مستوي العالم بعد أمريكا فى جذب الاستثمارات والاندماجات والاستحوازات بدليل شهدنا العام الماضي نمو فى عدد الاندماجات بمعدل 50 % زيادة.. وحققنا حوالى 10 مليارات دولار نتيجة 233 عملية اندماج واستحواذ.. ولدينا سوق واعدة للكيانات الضخمة".

وتابعت النائبة غادة على: "هذه أمور مبشرة والمجال آمن للاستثمار.. ولكن لابد للنظر إلى أي آثار سلبية قد تنتج عنه.. ولابد من حماية صغار المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والأهم أن الرقابة تكون سابقة على التكتل أو الاندماج الاقتصادي وأن يكون هناك دور لجهاز حماية المنافسة ومنع السيطرة من خلال الفحص والموافقة وحتى نضمن عدم وجود أي منافسة ضارة".