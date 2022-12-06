شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات لـ"تضامن النواب" بشأن مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمعت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، الثلاثاء، لرؤية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث استعرض ممثلي الوزارة الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة وما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، كما تمت مناقشة ملف مكاتب التأهيل الاجتماعي من كافة جوانبه.

وفى ختام الجلسة أوصت لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة النائب عبد الهادى القصبى 7 توصيات جاءت كالتالي:

أولا: متابعة التضامن كافة ملفات التضامن الإجتماعي وخاصة مكاتب التأهيل

ثانيا : مطالبة الوزارة بخطتها لتطوير مكاتب التأهيل وكيفية التغلب على المشاكل التي تواجه المواطنين داخل هذه المكاتب

ثالثا: إرسال بيان تفصيلى للجنة بالموافقة المدرجة لمكاتب التأهيل واستخدام المكاتب لكل محافظة، ومراجعة المكاتب التابعة للجمعيات ، وإرسال إجابة مكتوبة للجنة .

رابعا: مطالبة الوزارة بإرسال تصمم نموذج متكامل لمكتب التأهيل ويكون أمام اللجنة، يتضمن شكل إنشاء اللجنة وكيفية عمل الموظفين بالداخل .

خامسا: تقارير تتضمن بيان المكاتب المؤجرة، لمتابعتها ، وبيانات بالمكاتب القائمة بغير الدور الاراضى وعددها من إجمالي عدد المكاتب ال 228 الموجودة فى أنحاء الجمهورية.

سادسا: البرنامج الزمني لتدريب العاملين والمادة العلمية المستخدمة فى التدريب.

سابعا: وضع خطة توعية تقوم بها الوزارة للمواطنين بكافة خدمات الوزارة خاصة لذوي الإعاقة.