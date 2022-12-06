"إسكان النواب" تناقش نقص الخدمات بأحياء بنى سويف.. ومسؤول: إسناد الأمر لشركة

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق شكرى، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم وجود شبكة صرف الأمطار وخاصة بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، طلب الإحاطة الخاص بعدم توفير أعمدة إضاءة ونقص خدمات الاتصالات وضعف مرافق الصرف الصحى بالحى الثالث والحى الخامس بمدينة بنى سويف الجديدة.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك شكوى خاصة فى الحى الثالث والخامس من بنى سويف، نتيجة نقص أعمدة الإنارة، وعدم توافر الاضاءة يؤثر على الأمن والأمان.

وعقب المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدنية بنى سويف الجديدة، قائلا:" لدينا خطاب يفيد بتوفير الخدمات من قبل الشركة المصرية، وفيما يخص الموافقات الأمر جيد وهناك موافقات فى هذا الصدد.

وتابع رئيس جهاز مدنية بنى سويف الجديدة:" أنا عندى 907 عامود، وكان هناك مشكله بالفعل وتم إسناد الأمر إلى شركة جديدة ".

وناقشت طلب أخر بشأن معاناة المواطنين للحصول على عقود الملكية الخاصة بهم عن الأراضى التى تم التصرف فيها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية بموجب مزاد علنى رغم سداد كامل الثمن ونقل ولاية الأرض بموجب قرار جمهورى إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.