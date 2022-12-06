رئيس "حقوق إنسان النواب" يدعو لخلق لغة حوار إيجابى بين الطلاب ورؤساء الجامعات

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الانسان، من خلال خلق لغة حوار إيجابى بين الطالب والأستاذ ورؤساء الجامعية، لافتًا إلى التطلع لأجيال قادرة على تحقيق فارق إيجابى لصالح بلادهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، بحضور رؤساء الجامعات التالية (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، بنها) فى إطار خطتها لإقامة حوار حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات فى نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وقال طارق رضوان، أن جامعات مصر قدمت الكثير، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ مفهوم حقوق الانسان، والقضايا الهامة التى تمس حقوق الإنسان مثل العنف ضد المرأة، وقضايا الإرهاب والمخاطر التى تواجه المجتمع المصرى، وتطبيق أكواد الإتاحة فى الجامعة.

وأضاف "رضوان" إلى وجود فجوة بيننا وطلاب الغرب، وهناك جامعات إقليمية فى بلدان اخرى تسبقنا.

من جانبه طالب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رؤساء الجامعات المصرية، بتطبيق روح القانون، فى التعامل مع الطلاب لاسيما خلال تطبيق إجراءات وضوابط النقل من جامعة لأخرى.

وقال أبو العلا، إننا أحيانا نصطدم بقرارات فى الجامعات، تمنع الطلاب الراغبين فى النقل من جامعة لأخرى، بسبب نصف درجة، متابعا، بالتأكيد لانطلب كسر القواعد وعدم الالتزام بها، ولكن ما نطلبه هو تطبيق روح القانون.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التعليم الجامعى مرحلة هامة من مراحل التعليم، وحق للمواطنين، وهو ما يتطلب مراعاة روح القانون فى تطبيق تلك الحقوق.