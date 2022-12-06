اعرف رد وزير التجارة والصناعة على شخص قال له: "اشتريت بنصف مرتبى دولارات"

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الظروف العالمية وحشة، مضيفا: "واحد يقولى قسمت نصف المرتب واشتريت بيه دولارت وأنا رديت عليه وقلت أنا عملت الحكاية دى زمان واكتشفت حاجة إنى كنت بحط صباعى فى عينى لأنها بتؤثر على"، متابعًا:"لازم نثق فى عملتنا واحنا شفنا من زمان التطور فى الأسعار حيث طلع الدولار من 40 و3 إلى 28 و7 ثم إلى 60و7 وطلع 8 إلى 18 ثم نزلنا تانى والنهاردة مينفعش احنا بناذى نفسنا".

جاء ذلك خلال رد وزير الصناعة والتجارة اليوم خلال الجلسة العامة للنواب على ما يقرب من 90 أداة رقابية مقدمة من النواب شهد الجلسة العامة اليوم مواجهة رقابية لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.

كما يتناول النواب فى أدواتهم الراقبية ملفات تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع فى الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلى وعدم استيراد سلع السوق فى حاجة إليها وإلغاء البنك المركزى لمبادرة دعم القطاع الصناعى، وعن النقص الشديد فى المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية وعن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.

ويطالب النواب خلال طلبات المناقشة بالجلسة استيضاح سياسة بشأن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وبشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة ودعم مزارعى القطن المصرى والصناعات المرتبطة به وبشأن الترويج للمنتج المصرى فى ضوء جهود دعم الصادرات.