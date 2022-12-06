شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يعلن إعداد استراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الانتهاء من إعداد استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2022-2026 والتي تشمل برامج ومشروعات لدعم الصناعة الوطنية وفقاً لرؤية مصر 2030، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل، وذلك بتنسيق وتعاون مع كافة منظمات مجتمع الأعمال والأحزاب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتى تم رفعها منذ قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتعقيب وزير الصناعة والتجارة علي نحو 90 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة مقدمين من النواب بشأن، سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.، وعن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، فضلا عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.

وقال الوزير إن الوزارة لم تصدر قرارات بمنع أو حظر الاستيراد خاصة في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن 56% من إجمالي واردات مصر هي مستلزمات إنتاج لقطاع الصناعة.

ونوه وزير التجارة والصناعة إلي توجه الوزراة في المرحلة المقبلة للارتقاء بالعمالة الفنية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة لتخريج عمالة فنية مؤهلة وقادرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل.