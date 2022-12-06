شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة للنواب: باعتذر لو ما رديتش على تليفون حد منكم.. وباب مكتبى مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: "مكتبى مفتوح وباعتذر لحضراتكم لأننى أعتبر أن التليفون أصبح مش طريقة للتواصل، فأنا فى الجلسة اليوم على مدى 4 ساعات جالى فى التليفون أكثر من ألف مسج وواتس اب وجالى تليفونات كتير وقد أكون طالع من هنا على اجتماع آخر، وقد أكون فى بعض الاحيان مضطر إلى عدم الرد على حضراتكم، ولذلك باجمع المكالمات وارد عليها يوم الجمعة فلو كنت لم أرد على أى واحد من حضراتكم الفترة اللى فاتت فانا أعتذر، ومفيش حكومة بتنجح إلا وراها برلمان يساعدها".

جاء ذلك خلال رد وزير الصناعة والتجارة اليوم خلال الجلسة العامة للنواب والتى تم رفعها منذ قليل على ما يقرب من 90 اداة رقابية مقدمة من النواب شهد الجلسة العامة اليوم مواجهة رقابية لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.

كما يتناول النواب فى أدواتهم الرقابية ملفات تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلى وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها وإلغاء البنك المركزى لمبادرة دعم القطاع الصناعى، وعن النقص الشديد في المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية وعن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.

ويطالب النواب خلال طلبات المناقشة بالجلسة استيضاح سياسة بشأن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وبشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة ودعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به وبشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات.