انت الان تتابع خبر بعد التعدي على مصور.. إيتو يعتذر ويدين الجماهير الجزائرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد محيط استاد 974، الذي احتضن مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022، اشتباك إيتو مع أحد "اليوتيوبرز" الجزائريين.

وأوضح المشجع الجزائري في مقطع فيديو أنه "قام باتهام أسطورة الكاميرون بدفع رشوة لحكم مباراة منتخب بلاده ضد الجزائر في الملحق المؤهل لمونديال قطر".



وبمجرد سماع إيتو لتلك الكلمات، استشاط غضبا وقام بالانقضاض على المشجع الجزائري وركله بالقدم في وجهه، قبل أن يقوم بتكسير الكاميرا الخاصة به.

وقدم إيتو اعتذاره بسبب عدم ضبطه لنفسه وتصرفه الذي لا يتوافق مع مسؤوليته ومنصبه في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

لكن أسطورة برشلونة الإسباني شدد في الوقت ذاته على تعرضه الدائم لمضايقات من الجمهور الجزائري طوال الفترة الماضية، منذ مباراة منتخبي البلدين في مارس/ آذار الماضي.



وأوضح إيتو أن "الجمهور الجزائري يطارده دائما باتهامات الرشوة لحكم المباراة دون أي دليل، وذلك منذ بداية مونديال قطر".

كما أشار إلى "تعرض الجماهير الكاميرونية لذات المضايقات من المشجعين الجزائريين بسبب نفس الموضوع"، مؤكدا أن "هزيمة الخُضر جاءت في إطار رياضي دون أي تدخلات خارجية".

وأضاف "كافة الاحتجاجات والشكاوى التي قدمها الاتحاد الجزائري لكرة القدم قوبلت بالرفض، لهذا أدعو المسؤولين هناك للتحلي بالمسؤولية ووضع حد لهذه التصرفات قبل تطور الأمور ووصولها لأحداث مأساوية".

واختتم إيتو بيانه برسالة للجمهور الجزائري، جاء فيها "أتمنى أن تجدوا السلام والقدرة على تجاوز الهزيمة المؤلمة لكم، لكن بعيدا عنا".

