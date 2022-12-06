انت الان تتابع خبر في الصين.. تظاهرات احتجاجاً على قيود كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبدا طلاب جامعة نانكينغ للتكنولوجيا يتظاهرون مع سعيهم لمغادرة الحرم الجامعي.

وصرخ أحد المشاركين في وجه أحد المسؤولين: "إنك تستمد قوتك من الطلاب، وليس من نفسك.. كن في خدمة الطلاب".

وتم فرض الإغلاق على العديد من الجامعات الصينية بموجب السياسة الصحية ويتعين على الطلاب التقدم بطلب للسماح بالمغادرة وتحظر الزيارات.



وقام طلاب بمجادلة مع مسؤولي الجامعة، وصرخ شاب "إذا تعرضتم لنا، ستصبح فوكسكون جديدة هنا"، في إشارة إلى تظاهرات عمالية شابتها أعمال عنف الشهر الماضي في أكبر مصنع لهواتف آيفون في العالم يقع في وسط مدينة تشنغتشو وتملكه شركة "فوكسكون" التايوانية العملاقة.

وفي حين بدا أن الوقت حان لرفع الاغلاق تدريجيا، إلا أن الحياة اليومية لمئات الملايين من الناس لا تزال متأثرة بالقيود.

ولا تزال بعض أشكال قيود السفر سارية الاثنين في 53 مدينة، أي ما يمثل حوالي ثلث سكان الصين البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة، وفقا لمصرف نومورا.



وأعلنت بلدية بكين، اليوم الثلاثاء، أن المكاتب والمتاجر لن تتطلب بعد الآن ابراز نتيجة سلبية لكوفيد لدخولها، وكما خففت مدن كبرى أخرى مثل شنغهاي أو هانغتشو من مطالبتها بإجراء الاختبار.