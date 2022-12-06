انت الان تتابع خبر في اقل من شهر.. ملك بريطانيا يرشق بالبيض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة "ذا صن" إن "الحادث وقع في وسط مدينة لوتون أثناء زيارة الملك... وتم اعتقال الشاب البالغ من العمر 20 الذي ألقى بيضة على الملك تشارلز".

وهذه ليست الحادثة الأولى من هذا النوع، حيث تعرض الشهر الماضي الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا أثناء زيارتهما مدينة يورك شمال بريطانيا لعمليات رشق بالبيض، وتم اعتقال المنفذ.

