انت الان تتابع خبر نجاة بعثة الأمم المتحدة في الحديدة اليمنية من انفجار لغم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر محلية، إن "البعثة الأممية إلى الحديدة كانت تجري جولة في ضواحي مدينة الحديدة، مركز المحافظة المطلة على مياه البحر الأحمر غربي اليمن، قبل أن ينفجر أحد الألغام التي زرعها الحوثيين في منطقة (7 يوليو) شرقي المدينة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر الأمنية التابعة للحوثيين، التي كانت ترافق البعثة الدولية".وذكرت المصادر أن "موكب البعثة الدولية ومرافقيها من عناصر الميليشيات الحوثية، دخل إلى منطقة تعد حقل ألغام، وأن الانفجار أحدث أضرارا بعدد من السيارات المدرعة التي كان يستقلها أعضاء بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة، والتي حالت دون وقوع خسائر أكبر".

وأشارت المصادر إلى نجاة رئيس بعثة "أونمها" مايكل بيري، والأعضاء المرافقين له، وتم نقلهم إلى منطقة آمنة عقب الانفجار، في حين لم يعرف بعد حجم الخسائر في صفوف عناصر ميليشيات الحوثيين الأمنية التي كانت ترافق البعثة.