هل تتجرأ أرمينيا بالانقلاب على بوتين؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم أن أرمينيا تمضي في ركب روسيا، وشاركت نهجها الهادف إلى تعزيز رابطة الدول المستقلة، إلا أن هذه العلاقة تواجه حاليا تقلبات غير معهودة.

ويقول الكولونيل المتقاعد ويس مارتن في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، «إنه في الأسبوع الماضي، أحرج رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلال استضافته في العاصمة الأرمينية يريفان لحضور اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا، رفض باشينيان الموافقة على بيان للقمة».

وعلى الرغم من أن أي ابتعاد عن بوتين يجب أن يكون موضع ترحيب، فلماذا استضافت أرمينيا أكبر مؤتمر عسكري روسي في المقام الأول؟

ويضيف مارتن أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي انعكاس لحلف شمال الأطلسي، فعلى غرار الحلف الغربي، يعتبر الهجوم على أحد الأعضاء هجوما على جميع الأعضاء الستة، وهم: أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

قمع المعارضة

ومع وجود عملية صنع القرار في موسكو، فإن المنظمة تعمل كأداة بين الحكومات لإظهار القوة الروسية، وعندما هددت الاحتجاجات المناهضة للحكومة المصالح الروسية في كازاخستان في بداية العام، تم إرسال الآلاف من القوات من جميع أنحاء التحالف لقمع المعارضة، ولكن عندما استندت أرمينيا إلى بند الدفاع الجماعي خلال أعمال العنف التي وقعت في خريف هذا العام على حدودها مع أذربيجان، التزم التحالف الصمت.

ومع الهجوم الروسي على أوكرانيا، لا يمكن أن توفر الكثير من الجهد للقضايا في ما تعتبره الفناء الخلفي الخاص بها، لكن هذه الواقعة أثارت تساؤلات حول سبب عدم انسحاب أرمينيا من المؤتمر أو المنظمة تماما، ومع عدم وفاء التحالف بالتزامه الأساسي، يبدو أن أرمينيا لم يكن لديها الكثير لتكسبه من خلال استضافة روسيا المنبوذة، وخاصة في ضوء محاولاتها المستمرة لكسب ود الغرب. وحتى طاجيكستان العضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ألغت فجأة تدريبات على أراضيها في أكتوبر.

لا خيارات

ويقول البعض «إن أرمينيا ليس لديها خيار، فهي أصغر من أن تقاوم مدار روسيا، حتى بعد حرب موسكو التي لا معنى لها في أوكرانيا، وقد تكون أرمينيا تعتمد ظاهريا فقط على موسكو من أجل أمنها، لكنها بالتأكيد تعتمد عليها اقتصاديا.

وتوفر روسيا 85% من الغاز الطبيعي في أرمينيا و99% من القمح، ولكن هذه الحجة تتجاهل حقيقة مفادها أن البلدان الصغيرة كثيرا ما تتخذ مواقف قائمة على المبادئ، حتى عندما تكون ضارة اقتصاديا.

ويرى البعض أن قضية أرمينيا لا تتعلق بكونها دولة صغيرة، ولكنها تعيش في جوار غير ودي، فهذا البلد معزول اقتصاديا في منطقته وأغلقت أذربيجان وتركيا حدودهما أمام أرمينيا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، مما أدى إلى قطع أكثر من 80% من محيط أرمينيا، وتم إغلاق حدود أرمينيا بسبب احتلالها لمنطقة ناجورني كاراباخ الأذربيجانية بعد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في عام 1994.

الإمساك بالعصىا

ويرى مارتن أن سياسة الإمساك بالعصا من المنتصف التي تتبناها أرمينيا هي المسؤولة عن عنادها لروسيا، وليس جوارها غير الودي أو حجمها، ومع ذلك، فإن اللعب في كلا الاتجاهين لا ينجح بعد ما شهدته أوكرانيا، وكعضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مع روسيا، استفادت أرمينيا من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو. وفي أكتوبر، كان هناك اندهاش عندما كشفت البيانات أن واردات الثلاجات والغسالات وغيرهما إلى أرمينيا قد ارتفعت بشكل كبير، وكانت هناك مخاوف مبررة من أن المتلقي الحقيقي هو صناعة الأسلحة الروسية الخاضعة للعقوبات، والتي تفكك الكترونيات الأجهزة للحصول على التقنيات الرئيسة.

ورأى الكثيرون أن أرمينيا «تتجنب العقوبات» بالنسبة لروسيا عندما قفزت صادراتها إلى روسيا بنسبة 50% هذا العام، ويشير عدم وجود بيانات واضحة إلى أن أرمينيا تعيد تصدير المنتجات الغربية مقابل رسوم عبور.

الانتظار واللعب

وهذا النهج القائم على الانتظار واللعب على كلا الجانبين لا يتماشى مع سياسة الصورة الكبيرة في العالم منذ غزو أوكرانيا، ولا يمكن النظر إلى الإحراج الأخير لروسيا في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي على أنه موقف شجاع عندما تستفيد أرمينيا من خرق العقوبات الروسية.

وقد لا يؤدي مثل هذا التصرف من جانب أرمينيا سوى أن يظهر لبوتين أن ولاء أرمينيا لا يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه، في حين تظل أرمينيا في التحالف الأمني. ويخلص مارتن إلى أنه إذا كانت أرمينيا تريد حقا الانحياز إلى الغرب، فهناك طريقة بسيطة لإظهار اهتمامها، وهي ترك منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

كيف تعتمد أرمينيا على روسيا؟

