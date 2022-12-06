قذائف كوريا الشمالية تهدد حدود جارتها الجنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت كوريا الشمالية قذائف مدفعية بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة أركان جيش الشعب الكوري القول، إن بيونج يانج ترد على مناورات بالذخيرة الحية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال متحدث عسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية: «لقد أمرنا على الفور وحدات المدفعية على الخط الأمامي بإطلاق قذائف مدفعية في البحر لإطلاق تحذير قوي». وقال متحدث عسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية: «لقد أمرنا على الفور وحدات المدفعية على الخط الأمامي بإطلاق قذائف مدفعية في البحر لإطلاق تحذير قوي». وتأتي الطلقات التحذيرية، بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية نحو 130 قذيفة مدفعية، بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

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