طهران تلمح بمعاقبة ألماني بالإعدام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت السلطات القضائية في إيران بأن الحكم في الدعوى المرفوعة ضد الإيراني- الألماني، جمشيد شهرمد، سيصدر قريبا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا» عن المتحدث باسم السلطات القضائية، مسعود ستايشي، قوله «هذا الشخص متهم بالتخطيط لعمليات إرهابية في إيران وتنفيذها، وسيصدر الحكم ضده قريبا».

ويواجه الرجل (67 عاما) اتهامات بارتكاب عدة هجمات، بما في ذلك هجوم بالقنابل على مسجد في جنوب إيران 2008، فضلا عن التجسس، ويشتبه في أنه قدم معلومات حول مواقع الصواريخ الإيرانية إلى أجهزة مخابرات أجنبية، بصفته زعيما لمجموعة معارضة، وقد تصل عقوبته إلى الإعدام.