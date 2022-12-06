طهران تلمح بمعاقبة ألماني بالإعدام

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا» عن المتحدث باسم السلطات القضائية، مسعود ستايشي، قوله «هذا الشخص متهم بالتخطيط لعمليات إرهابية في إيران وتنفيذها، وسيصدر الحكم ضده قريبا».ويواجه الرجل (67 عاما) اتهامات بارتكاب عدة هجمات، بما في ذلك هجوم بالقنابل على مسجد في جنوب إيران 2008، فضلا عن التجسس، ويشتبه في أنه قدم معلومات حول مواقع الصواريخ الإيرانية إلى أجهزة مخابرات أجنبية، بصفته زعيما لمجموعة معارضة، وقد تصل عقوبته إلى الإعدام.
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