شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بإيضاح ملف تطوير البنية التحتية للقطارات بما يتناسب مع ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء باخوم بشأن تأهيل رصيف قطارات مركز قوص محافظة قنا لاستقبال أصحاب الإعاقة حيث لا يوجد له مطلع أو منزل مؤهل للكراسى أو عكازات خاصة بذوى الإعاقة.

وأوصت اللجنة بدعوة رئيس الهيئة العامة للسكة الحديد، للاستماع منه عن كيفية تطوير البنية التحتية للقطارات بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بذوى الهمم.

كما ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائبة حنان عوض بشأن تضرر أهالي منطقة الصعايدة بمركز دشنا من عدم وجود جرس إنذار أمام كوبري المصنع وكوبري الجبانة علي شريط السكة الحديد خاصة أن تلك الكبارى يتردد عليها المئات من الأهالى والمواطنين والمزارعين.

وطالبت النائبة بسرعة تركيب جرس الإنذار بالمناطق حيث أن هذه المناطق تشهد حوادث كثيرة تسببت في مصرع العديد من الأهالي.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بموافاة اللجنة بإدراج المحطة في المرحلة الثانية من تجهيز المحطات.