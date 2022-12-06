شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل: القطارات تأخر عن مواعيدها.. مسئول بوزارة النقل يكشف عن الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم طلب الإحاطة مقدم من النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم الالتزام بمواعيد وصول القطارات في محافظات الصعيد وتأخير الوصول بالنسبة لمعظم القطارات لأوقات تصل للساعات مما يترتب عليه معاناة أهالينا في الصعيد يوميا من الوصول لمحافظاتهم.

وقال النائب عماد خليل مقدم طلب الإحاطة أن هناك نقص في الخدمات في القطارات وعدم الاهتمام بالنظافة رغم التصريحات الدائمة بتطوير مرفق السكة الحديد وهو ما لم نجده على أرض الواقع، لافتا أنه أستقل القطار مؤخرا وشاهد مستوي متدني من النظافة.

وقال النائب علاء عابد ان لجنه النقل والمواصلات لديها شكاوي كثيرة من تأخر مواعيد القطارات وليس من المقبول ان يكون لدينا طفرة كبيرة في مجال النقل والمواصلات ونحن كلجنة داعمين للسكة الحديد وبالتالي يجب أن تكون القطارات علي مستوي عالي من الانضباط في المواعيد .

وأشار النائب علاء عابد ، ان لدينا اقدم ثاني سكة حديد في العالم واستخدام القطارات لا يتوقف فقط علي المواطن المصري بل يستخدمه السياح أيضا وبالتالي يجب عودة الانضباط للقطارات.

فبما كشف مسئول هيئة السكة الحديد عن أن القطارات الاسباني التي تتوجه من أسوان سيتم إعادة تشغيلها خلال الفترة القادمة.

أوصت لجنة النقل والمواصلات بإجراء زيارة لأعضاء اللجنة للوقوف علي ما اتخذته الحكومة من إجراءات للاهتمام بالنظافة بالقطارات وما تم من توفيره من الخدمات الناقصة للقطارات".

وشكلت اللجنة من النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عماد خليل مقدم طلب الإحاطة والنائبة نجلاء باخوم ، والنائبة مي مازن ، والنائبة رحاب الغول ، والنائبة حنان عوض ، والنائب مصطفي محمود ، وحضور افتتاح محطة بشتيل واستقلال القطار من بشتيل لأسوان لرؤية الوضع على الطبيعة.