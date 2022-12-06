شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل التعليم العالى للنواب: بروتوكول لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الشيخ، ممثل وزارة التعليم العال، إنه سوف يتم وضع بروتوكول لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان داخل الجامعات المصرية، وينتظر اعتمادها من كافة الأطراف، لتعميمها على كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالى .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء بحضور رؤساء الجامعات التالية (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، بنها) فى إطار خطتها لاقامة حوار حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الانسان.

وكشف "الشيخ" عن وجود 143 مستشفى جامعى فى أنحاء مصر، وتتحمل الوزارة 70% من عدد المرضى الذين يرددون على المستشفيات الجامعية، وحصلت ثقة المواطن المصرى .

وأشار "الشيخ" إلي امتلاك الوزراة لقوة بشرية ضخمة ويتلقوا خدمات حقوق الإنسان، مشيرا إلى حرص الوزارة علي تنفيد كافة التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والتعاون الدائم على تحقيق معايير حقوق الإنسان فى كافة مؤسسات الوزارة.